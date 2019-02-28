Стало известно о состоянии малыша, которого чуть не убила ледяная глыба в Рязани

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Стало известно о состоянии малыша, которого чуть не убила ледяная глыба в Рязани

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Мальчик продолжит получать необходимое лечение и пробудет в больнице ещё как минимум две недели.

В Минздраве Рязанской области рассказали о состоянии трёхлетнего мальчика, который накануне чуть не погиб из-за рухнувшей с крыши дома глыбы льда. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, ребёнка перевели из реанимации в обычную палату.

— Ребёнок чувствует себя хорошо, он в сознании, активный, кушает, общается с родителями и врачами, — сказали в ведомстве, подчеркнув, что его жизни ничего не угрожает.

В то же время отмечается, что мальчик продолжит получать необходимое лечение и пробудет в отделении ещё как минимум две недели. Никаких операций ему не проводили.

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