Стало известно о состоянии малыша, которого чуть не убила ледяная глыба в Рязани

Мальчик продолжит получать необходимое лечение и пробудет в больнице ещё как минимум две недели.

В Минздраве Рязанской области рассказали о состоянии трёхлетнего мальчика, который накануне чуть не погиб из-за рухнувшей с крыши дома глыбы льда. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, ребёнка перевели из реанимации в обычную палату.

— Ребёнок чувствует себя хорошо, он в сознании, активный, кушает, общается с родителями и врачами, — сказали в ведомстве, подчеркнув, что его жизни ничего не угрожает.

С одной из улиц Рязани в реанимацию доставлен 3-летний ребёнок, на которого с крыши дома рухнула ледяная глыба.



Возбуждено уголовное дело, следователи допрашивают руководителей управляющей компании, изымают необходимые документы pic.twitter.com/hZCrXHFefi — Следственный комитет (@sledcom_rf) 27 февраля 2019 г.

В то же время отмечается, что мальчик продолжит получать необходимое лечение и пробудет в отделении ещё как минимум две недели. Никаких операций ему не проводили.