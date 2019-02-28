Из-за стоп-сигналов. Subaru отзывает более 2 млн автомобилей по всему миру

Только в Японии было зафиксировано около полутора тысяч случаев неправильной работы устройства.

Японский автоконцерн Subaru отзывает около двух миллионов 270 тысяч автомобилей по всему миру из-за обнаруженного дефекта выключателей ламп стоп-сигналов. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Процедура коснётся моделей Forester и Impreza, произведённых в период с сентября 2008 по март 2017 года. В Японии отозвано будет 306 728 автомобилей.

В Стране восходящего солнца до этого зафиксировали 1399 случаев неправильной работы выключателей. Отмечается, что это станет самым масштабным отзывом в истории марки.