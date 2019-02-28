Строят хатку. На юго-востоке Москвы впервые за десять лет заметили бобров

Наблюдать за животными можно рано утром или ночью, поскольку днём они отдыхают в своём укрытии.

Впервые за 10 лет на юго-востоке столицы нашли бобров — самца и самку в возрасте около двух лет. Хатку пара зубастых строит на правом берегу Москвы-реки со стороны Первого Бесединского моста. Об этом сообщает пресс-служба Департамента природопользования города.

— Бобры достраивают хатку из веток деревьев, речных камней и песка. По форме она напоминает небольшой шалаш диаметром около полутора метров. Наблюдать за животными можно рано утром или ночью, — рассказали в ведомстве. Специалисты пояснили, что днём млекопитающие отдыхают в своём укрытии.

Возвращение бобров в Москву зоологи связывают с улучшением состояния воды. Работы по очистке и благоустройству столичных водоёмов проводятся с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк купил овцу из Индонезии для разведения.