Шереметьево требует от Минтранса и Росавиации более 20 млн рублей

Международный аэропорт Шереметьево подал в суд на Министерство транспорта России и Росавиацию. В своём иске представители воздушной гавани требуют взыскать с ответчиков 20 миллионов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Заявление зарегистрировано ещё 26 февраля. При этом подробностей, почему подан иск на столь внушительную сумму, нет.

Ни одна из сторон пока никак не комментировала эту информацию.