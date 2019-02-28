"Их философия — давить". Эксперт объяснил, почему саммит США — КНДР провалился

По мнению эксперта, Ким Чен Ын представил целый ряд уступок и ждал ответных шагов.

С самого начала переговоров между США и КНДР было понятно, что сторонам не удастся договориться. И единственное, что с этим контрастировало, была личная уверенность американского президента Дональда Трампа в своём успехе. Такую точку зрения Лайфу высказал американист, политолог Борис Межуев.

— Даже члены его администрации, занимающей предельно агрессивную позицию, явно были не готовы ни к каким уступкам, — отметил он.

По мнению эксперта, Ким Чен Ын представил целый ряд уступок (закрытие определённых ядерных заводов, прекращение ядерных испытаний, сокращение ракет) — многое, но не денуклеаризацию. Северная Корея была готова на многое, но в ответ на уступки со стороны США и, в частности, вывод американских войск из Южной Кореи.

— Сразу стало понятно не только, что демократы это не будут готовы поддержать, но даже республиканцы не будут готовы. Что сразу возникнет оппозиция не только внутри его собственной партии, а внутри его собственной администрации, — пояснил политолог.

Как отметил Межуев, Трамп вследствие этого оказался фактически в изоляции и, по всей видимости, стал требовать от Ким Чен Ына полного отказа от ядерного оружия, что в нынешних условиях политолог расценил как "нулевой вариант".

— Те люди, которые сейчас командуют политикой Вашингтона, не способны ни к каким серьёзным договорённостям. Их философия — давить, — подчеркнул эксперт.

По мнению американиста, Трампу было важно добиться какого-то дипломатического прорыва именно здесь, потому что другими похвастаться он не может. Однако, как отметил Межуев, "любому трезвому аналитику с самого начала было ясно, что оптимизм Трампа мало на чём основывается".

Напомним, накануне в Ханое прошёл саммит США — КНДР, однако главы государств досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения. Как ранее писал Лайф, в Кремле не увидели проявления гибкости сторон во время саммита.