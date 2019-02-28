На Урале задержали иностранца, откусившего ухо соотечественнице

Прокуратура приняла решение экстрадировать преступника на родину, где он будет привлечён к ответственности.

В Челябинской области задержали гражданина Киргизии, который в 2017 году откусил ухо своей соотечественнице. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что мужчина находился на территории РФ и был объявлен в международный розыск. В итоге после проведения проверки прокуратура приняла решение экстрадировать преступника на родину, где он будет привлечён к ответственности.

За совершение преступления 35-летнему злоумышленнику грозит срок до восьми лет лишения свободы.