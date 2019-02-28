Путин потребовал от МВД повысить уровень раскрываемости преступлений

По словам главы государства, в 2018 году практически каждое второе преступление осталось нераскрытым.

Президент России Владимир Путин недоволен уровнем раскрываемости преступлений в стране. Об это он заявил, выступая на заседании коллегии МВД (прямую трансляцию ведёт Лайф). По словам главы государства, каждое второе преступление остаётся нераскрытым, а положение дел в этой сфере меняется медленно.

— В последние годы говорю об этом постоянно, регулярно, почти на каждой коллегии МВД, однако положение дел здесь меняется медленно, — отметил российский лидер. — В 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым.

Кроме того, президент призвал оперативно реагировать на попытки втянуть несовершеннолетних в преступную деятельность.

— Невнимание к этому оборачивается трагедиями, — указал Путин.