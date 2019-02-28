Путин отметил высокий уровень безопасности в России

Читайте также

Путин отметил высокий уровень безопасности в России

14

Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр

Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень безопасности в нашей стране. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД России.

Глава государства также отметил, что всё больше россиян позитивно относятся к деятельности полиции, а это является самым главным критерием оценки работы правоохранителей.

— Социологические опросы показывают, что в последние годы растёт доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении проблем, — сказал лидер страны.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×