Путин отметил высокий уровень безопасности в России

Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень безопасности в нашей стране. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД России.

Глава государства также отметил, что всё больше россиян позитивно относятся к деятельности полиции, а это является самым главным критерием оценки работы правоохранителей.

— Социологические опросы показывают, что в последние годы растёт доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении проблем, — сказал лидер страны.