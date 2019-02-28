Путин на коллегии МВД: Надо не следить, как вода по речке течёт, а работать!

Глава государства отметил высокий уровень безопасности в стране, однако призвал полицейских больше внимания уделять реальным угрозам.

Президент России Владимир Путин дал поручения полиции. На коллегии МВД он подчеркнул, что усилия важно сконцентрировать на выявлении наиболее опасных проявлений, в том числе экстремизме.

— Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, — подчеркнул российский лидер.

Он призвал "не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет оснований".

— Но, если основания есть, работать надо. Не следить, как вода течёт по речке, и глазами провожать, надо работать! — заявил президент.

При этом глава государства отметил высокий уровень безопасности в нашей стране.