Без формальных отписок. Путин призвал наладить работу МВД с жалобами бизнеса

Президент России Владимир Путин считает необходимым наладить действующий механизм взаимодействия МВД с жалобами бизнеса. Заявление прозвучало на заседании коллегии ведомства в четверг (прямую трансляцию ведёт Лайф). По словам главы государства, органы правопорядка должны принять содержательное участие в совершенствовании мер защиты предпринимателей от необоснованного давления.
— Формальные отписки никому не нужны, — указал глава государства. — Цифровая платформа для обращения предпринимателей должна стать действенным механизмом.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени