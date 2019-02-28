Без формальных отписок. Путин призвал наладить работу МВД с жалобами бизнеса

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Без формальных отписок. Путин призвал наладить работу МВД с жалобами бизнеса

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Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин считает необходимым наладить действующий механизм взаимодействия МВД с жалобами бизнеса. Заявление прозвучало на заседании коллегии ведомства в четверг (прямую трансляцию ведёт Лайф). По словам главы государства, органы правопорядка должны принять содержательное участие в совершенствовании мер защиты предпринимателей от необоснованного давления.

— Формальные отписки никому не нужны, — указал глава государства. — Цифровая платформа для обращения предпринимателей должна стать действенным механизмом.

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