Путин оценил перспективный российский пистолет — видео

Президент РФ Владимир Путин сегодня перед участием в заседании коллегии МВД осмотрел новый пистолет, который может в будущем поступить на вооружение министерства.
Калибр оружия — 9Х21 мм
Также интерес президента вызвал, в частности, пятизарядный электрошокер-пистолет. Он выстреливает на расстояние до шести метров и поражает человека электрическим зарядом.
На этой коллегии глава государства среди прочего потребовал жёстко пресекать деятельность экстремистов.
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