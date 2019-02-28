Путин оценил перспективный российский пистолет — видео

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Путин оценил перспективный российский пистолет — видео

2026

Это оружие рассматривается как один из вариантов вооружения в том числе и органов внутренних дел.

Президент РФ Владимир Путин сегодня перед участием в заседании коллегии МВД осмотрел новый пистолет, который может в будущем поступить на вооружение министерства.

Калибр оружия — 9Х21 мм

<p>Фото: ©L!FE</p>

Также интерес президента вызвал, в частности, пятизарядный электрошокер-пистолет. Он выстреливает на расстояние до шести метров и поражает человека электрическим зарядом.

На этой коллегии глава государства среди прочего потребовал жёстко пресекать деятельность экстремистов.

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