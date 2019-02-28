Путин назвал трагически большим число жертв ДТП в России

По мнению главы государства, есть определённые улучшения, но ситуация на дорогах остаётся сложной.

Число ДТП в России не уменьшается пятый год, каждый день в авариях на дорогах гибнет "трагически много" людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД РФ.

— Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получают ранения около 600 человек. Это очень много. Трагически много, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, повышение безопасности дорожного движения в стране является актуальной задачей. Он добавил, что есть определённые улучшения, но ситуация на дорогах остаётся сложной.

Так, в 2012 году было зарегистрировано 203,6 тысячи ДТП, в результате которых погибло 27,9 тысячи человек. В прошлом же году число ДТП снизилось до 168,1 тысячи. Погибло 18,2 тысячи человек.

Как писал Лайф, Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии МВД РФ. Ранее президент заявил о необходимости сконцентрировать усилия на выявлении наиболее опасных проявлений, в том числе экстремизме — "не следить, как вода по речке течёт, а работать!"