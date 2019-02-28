Путин отметил важность поиска новых методов борьбы с коррупцией

Президент России Владимир Путин во время коллегии МВД отметил важность поиска и применения новых методов борьбы с коррупцией.
Глава государства также призвал наращивать темпы борьбы с явлением.
— Жду от вас новых, современных, действенных подходов в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступления, уважаемые товарищи, — сказал президент.
Ранее во время коллегии МВД Владимир Путин отметил, что правоохранителям необходимо сконцентрировать внимание на выявлении наиболее опасных преступлений, связанных в том числе с экстремизмом.
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