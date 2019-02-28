Путин отметил важность поиска новых методов борьбы с коррупцией

Читайте также

Путин отметил важность поиска новых методов борьбы с коррупцией

121

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время коллегии МВД отметил важность поиска и применения новых методов борьбы с коррупцией.

Глава государства также призвал наращивать темпы борьбы с явлением.

— Жду от вас новых, современных, действенных подходов в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступления, уважаемые товарищи, — сказал президент.

Ранее во время коллегии МВД Владимир Путин отметил, что правоохранителям необходимо сконцентрировать внимание на выявлении наиболее опасных преступлений, связанных в том числе с экстремизмом.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×