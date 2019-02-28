Правительство одобрило законопроект о соцдоплатах к пенсии

Ожидается, что дополнительные средства после перерасчёта пенсионеры получат до июля этого года.

Правительство РФ одобрило в ходе сегодняшнего заседания законопроект о соцдоплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Документом предусматривается пересмотр и тех выплат, которые уже были сделаны в текущем году. Ожидается, что дополнительные средства после перерасчёта пенсионеры получат до 1 июля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию назвал несправедливым то, что малообеспеченные пенсионеры не получают доплаты, если их доход превысил прожиточный минимум. Он потребовал внести законодательные изменения, которые обеспечивают перерасчёт соцдоплаты к пенсии.