Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов основателя Baring Vostok Майкла Калви об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Перед оглашением решения Калви обратился к судье по-русски:
— Я невиновен. Я никогда не совершал преступлений. Наоборот. Я неоднократно спасал банк. И сейчас дополнительными вложениями мы тоже спасли банк, — сказал он.
Напомним, Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.
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