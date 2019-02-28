Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

Перед оглашением решения основатель Baring Vostok обратился к судье по-русски, подчеркнув, что невиновен.

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов основателя Baring Vostok Майкла Калви об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Перед оглашением решения Калви обратился к судье по-русски:

— Я невиновен. Я никогда не совершал преступлений. Наоборот. Я неоднократно спасал банк. И сейчас дополнительными вложениями мы тоже спасли банк, — сказал он.

Напомним, Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.