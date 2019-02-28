Путин потребовал быстрой реакции на втягивание несовершеннолетних в преступность

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД оперативного реагирования на втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность, а также постоянного контроля ситуации.
По словам главы государства, контроль необходимо осуществлять вместе с социальными работниками, учителями, родителями, волонтёрами.
— Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, — отметил Путин на коллегии МВД.
Также глава государства потребовал жёстко пресекать деятельность экстремистов.
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