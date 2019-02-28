Путин потребовал быстрой реакции на втягивание несовершеннолетних в преступность

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Путин потребовал быстрой реакции на втягивание несовершеннолетних в преступность

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Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент подчеркнул, что формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами.

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД оперативного реагирования на втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность, а также постоянного контроля ситуации.

По словам главы государства, контроль необходимо осуществлять вместе с социальными работниками, учителями, родителями, волонтёрами.

— Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, — отметил Путин на коллегии МВД.

Также глава государства потребовал жёстко пресекать деятельность экстремистов.

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