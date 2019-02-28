Синоптики рассказали, когда в Москву вновь придёт оттепель

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что на следующей неделе столицу опять ожидает потепление.
— Уже к середине недели в столичный регион вновь вернётся оттепель — во вторник ожидается до +2...+3 градусов, — цитирует агентство специалиста.
Лайф ранее сообщал, что сегодня, 28 февраля, аномально низкое атмосферное давление — 723 мм ртутного столба, из-за чего метеозависимые люди могут чувствовать слабость.
А руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказывал, что весна в столицу придёт не раньше второй половины марта.
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