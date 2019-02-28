Синоптики рассказали, когда в Москву вновь придёт оттепель

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Синоптики рассказали, когда в Москву вновь придёт оттепель

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Фото: © Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин. 

На ближайших выходных стоит ждать в столичном регионе сильные морозы — около 12 градусов.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что на следующей неделе столицу опять ожидает потепление.

— Уже к середине недели в столичный регион вновь вернётся оттепель — во вторник ожидается до +2...+3 градусов, — цитирует агентство специалиста.

Лайф ранее сообщал, что сегодня, 28 февраля, аномально низкое атмосферное давление — 723 мм ртутного столба, из-за чего метеозависимые люди могут чувствовать слабость.

А руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказывал, что весна в столицу придёт не раньше второй половины марта.

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