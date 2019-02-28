"На дом ***". Лайф публикует первое видео с места падения самолёта в Подмосковье

Лайф публикует первое видео с места падения легкомоторного самолёта, который рухнул на дачу в Коломенском районе Подмосковья. Как видно на кадрах, воздушное судно задело частный дом и упало на территории двора.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

— Самолёт на дом ***, — рассказывает один из очевидцев.

Как уже сообщал Лайф, при крушении погибло два человека. Они вдвоём были на борту воздушного судна.

В подмосковном главке МЧС подтвердили Лайфу, что жертвами падения самолёта стали два человека. Дом был нежилым, поэтому там никто не пострадал. На месте работают спасатели.