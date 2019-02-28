"Очаги террористов". Путин назвал проблемные зоны в Сирии

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"Очаги террористов". Путин назвал проблемные зоны в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Так, боевики различных группировок ещё остались в Идлибе и на правом берегу Евфрата.

Ситуация в Сирии стабилизировалась, однако остаются "отдельные очаги террористов", где надо работать. В ближайшее время они будут подавлены окончательно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после заседания коллегии МВД РФ.

— Проблемные зоны в Сирии есть — Идлиб, правый берег Евфрата — над этим надо работать, — перечислил он.

Говоря о ситуации в России, президент сегодня заявил о необходимости сконцентрировать усилия на выявлении наиболее опасных проявлений, в том числе экстремизме, — "не следить, как вода по речке течёт, а работать!"

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