Красавицы и чемпионки. Путину рассказали о женском подразделении в МВД

Также главу государства пригласили посмотреть за работой конной полиции. Путин пообещал это сделать ближе к 8 Марта.

Президенту России Владимиру Путину перед заседанием коллегии МВД рассказали о работе одного из подразделений полиции в Москве, уникальностью которого является то, что состоит оно только из женщин.

— Наше подразделение является уникальным, — отметила сотрудница МВД.

— Я вижу, — сказал Путин, с улыбкой указав на прекрасных собеседниц.

Глава МВД Владимир Колокольцев представил главе государства одну из сотрудниц.

— Вот Юля — чемпионка мира по карате, кикбоксингу и боксу, — рассказал министр.

Речь идёт о соревнованиях среди полицейских и пожарных.

Девушка рассказала, что в состав подразделения входят батальоны туристической полиции и два батальона конной. После этого одна из участниц небольшой встречи пригласила главу государства понаблюдать, как работает конная полиция.

— С удовольствием! Ближе к 8 Марта где-нибудь. Хорошо? — ответил президент на приглашение.