Глава государства отметил, что в нынешнем состоянии этих отношений большая заслуга премьера Биньямина Нетаньяху.

Президент России Владимир Путин рассчитывает на сохранение преемственности в отношениях с Израилем при любом варианте развития внутриполитической ситуации в этой стране.

Об этом глава государства заявил, комментируя свою встречу с премьером этого государства Биньямином Нетаньяху. Она состоялась накануне в Москве.

— Они развиваются весьма поступательно, и надо отдать должное, израильское руководство много предпринимает для этого усилий, премьер-министр Нетаньяху работает над этим лично, — отметил Путин.

Напомним, накануне в Кремле прошла встреча российского лидера и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. На повестке переговоров были такие темы, как Сирия, развитие отношений России и Израиля.

Как писал Лайф, Путин ответил согласием на предложение посетить в Израиле открытие памятника, посвящённого блокадникам Ленинграда.