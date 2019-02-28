Президент России Владимир Путин рассчитывает на сохранение преемственности в отношениях с Израилем при любом варианте развития внутриполитической ситуации в этой стране.
Об этом глава государства заявил, комментируя свою встречу с премьером этого государства Биньямином Нетаньяху. Она состоялась накануне в Москве.
— Они развиваются весьма поступательно, и надо отдать должное, израильское руководство много предпринимает для этого усилий, премьер-министр Нетаньяху работает над этим лично, — отметил Путин.
Напомним, накануне в Кремле прошла встреча российского лидера и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. На повестке переговоров были такие темы, как Сирия, развитие отношений России и Израиля.
Как писал Лайф, Путин ответил согласием на предложение посетить в Израиле открытие памятника, посвящённого блокадникам Ленинграда.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени