СК выяснил, как банда Кости Большого убила мэра Сергиева Посада и ещё 20 человек

Причастную к расправе группировку обвиняют в покушениях, похищении людей и незаконном обороте оружия.

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Константина Пискарёва по прозвищу Костя Большой, на счету которых убийство 21 человека, включая мэра подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Банда Кости Большого орудовала в Москве и области, а также других регионах страны с 1996 по 2016 год. Главаря группировки и восемь его подельников обвиняют в убийствах, покушениях, похищении людей, бандитизме и незаконном обороте оружия.

— Выйти на след банды удалось в 2016 году в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко, — уточнили в ведомстве.

В итоге более двух десятков уголовных дел были соединены в одно производство, а участники банды задержаны.

Как уже писал Лайф, между главарём банды и мэром Сергиева Посада произошёл конфликт из-за работы чиновника. В итоге Пискарёв поручил одному из подельников следить за Душко и собирать о нём всю информацию. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые приехали к дому градоначальника. Костя Большой дождался, пока Душко сядет в автомобиль, и выстрелил в него семь раз. Члены банды были арестованы летом 2017 года.