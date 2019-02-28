Капитан врезавшегося в мост российского судна в Южной Корее был пьян

Сейчас местные власти пытаются установить, был ли он у штурвала в момент столкновения.

Капитан российского судна, которое врезалось в мост в порту южнокорейского города Пусан, был пьян. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на информацию от местных властей.

По словам представителей береговой охраны, экипаж судна вёл себя странно. Изначально сухогруз шёл по правильному курсу, однако затем почему-то развернулся на 180 градусов. А по пути ещё и задел другое судно, прогулочное.

ЧП привело к повреждению нижней части двухуровневого моста. В итоге его перекрывали из соображений безопасности.

Позже сотрудники береговой охраны допросили команду на борту судна и установили, что в крови капитана был обнаружен алкоголь выше допустимой нормы — 0,8 промилле.

Сейчас предстоит установить, управлял ли он судном в момент аварии. Отмечается, что закон не запрещает употребление алкоголя, если человек не находится за штурвалом.

Ранее Лайф рассказывал, что в южнокорейском порту Пусан российский корабль протаранил автомобильный мост.