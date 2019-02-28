Рыбка взорвалась после вопроса Лайфа о её брошенном ребёнке

Сыну Анастасии Вашукевич уже 12 лет. Он живёт в Могилёве вместе с отцом и его новой семьёй и наверняка уже знает, чем на весь мир прославилась его мама.

После освобождения из тайской тюрьмы Настя Рыбка устроила настоящий "гастрольный" чёс по пресс-конференциям и интервью. На каждом из них она демонстрировала свою готовность ответить на любой острый и откровенный вопрос. Но, как выяснил Лайф, слабое место есть даже у "охотницы на олигархов". Журналисты задали ей вопрос о её сыне, 12-летнем Юре, которого она бросила в родной Белоруссии, а сама отправилась преподавать на секс-тренингах в Таиланде. И речь тут не о праздном любопытстве: дело в том, что Настя Рыбка планирует стать правозащитницей.

— Мои дети, простите, никого не должны ***. Они никакого отношения к моей личности, к моему образу не имеют. Давайте сюда притянем детей, давайте сделаем им хорошую жизнь, хотите? — возмутилась Анастасия Вашукевич.

Примечательно, что Рыбка ответила на вопрос во множественном числе: "мои дети". В одном из своих интервью она признавалась, что у неё трое детей — сын и две дочки — и все якобы от разных отцов. Причём старшие дети, откровенничала Рыбка, живут в Белоруссии, а младшая — в Америке. Вашукевич утверждала, что сама готова заняться воспитанием отпрысков лишь после того, как им стукнет 14, а до тех пор у неё есть "более важная миссия". Однако позже в СМИ прошла информация, что на самом деле сын у неё один, от первого, заключённого по молодости, брака. А двух других дочерей она якобы выдумала ради хайпа.