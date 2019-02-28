"Таких оракулов много". Джабаров не оценил украинский прогноз о распаде России

Сенатор отметил, что страна не только не исчезнет сама, но и бережёт многие малые народы от этой участи.

Звучащие с Украины заявления о том, что Россия является империей с ядерной боеголовкой под мышкой, — это враньё, а предсказания о якобы грядущем распаде страны делаются не впервые. Так сенатор Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового.

— Таких оракулов было много в истории нашего государства, многие предвещали гибель нашей стране. Во-первых, давайте по порядку, Россия не империя. И даже СССР не был империей, потому что это было добровольное объединение народов, — напомнил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам в разговоре с Лайфом.

Джабаров подчеркнул, что Россия — это государство, которое собрало многие малые народы, сохранило их и не даёт им исчезнуть. Он также заявил, что ядерное оружие нужно стране только для защиты от внешних врагов.

— Мы нападать ни на кого не хотим, но свою безопасность мы сумеем обеспечить, — добавил сенатор.

Нужно отметить, что подобные заявления звучат на Украине периодически. Одно из последних — от экс-президента Леонида Кравчука. Он считает, что в случае, если Россия захватит Украину, она сама вскоре распадётся, причём в течение года.