На украинском ТВ придётся показать выступление Лазарева на Евровидении

По правилам компания, которая занимается трансляцией конкурса, не должна вносить в него коррективы.

Украинское телевидение не будет вырезать выступление Сергея Лазарева на конкурсе Евровидение-2019 из трансляции. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава украинской делегации на конкурсе Оксана Скибинская.

Она подчеркнула, что по правилам общественное телевидение не имеет права вмешиваться в трансляцию конкурса и обязано показать его от начала и до конца.

Днём ранее Лайф писал, что Украина отказалась от участия в музыкальном конкурсе после того, как сразу несколько музыкантов заявили, что не будут представлять страну на предложенных условиях. Киев отказался от проведения конкурса. И может сделать это в следующем году, если в этом победит Сергей Лазарев.