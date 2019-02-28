Чтобы был похож на европейца. В Китае сделали пластическую операцию коту

Владелица кошки потратила 10 тысяч юаней (почти 100 тысяч рублей) на операцию по созданию двойного века, также известную как азиатская блефаропластика.

Жительница китайского города Нанкина в провинции Цзянсу посчитала, что у её кота слишком уродливые глаза, поэтому она отправила его на пластическую операцию, сообщает The Daily Mail.

В результате хирургического вмешательства на веки кошки была добавлена ​​складка. Подобную операцию делают люди азиатской внешности, чтобы больше походить на европейцев.

Издание сообщает, что такая процедура распространена для собак. Владельцы подвергают своих питомцев пластической хирургии перед выставками животных. Однако операция на кошке оказалась не такой успешной, как ожидалось, — область вокруг глаз животного покраснела и опухла.

A Woman In China Spent RM6,000 On Eyelid Plastic Surgery Because Her Cat Was "Too Ugly" https://t.co/k8dN3xdjW5 — Latest on SAYS (@saysdotcom) 28 февраля 2019 г.

Пару лет назад Лайф рассказывал, что на Урале коту сделали "тюремные татуировки". На владельца кота, как и на владельца сфинкса в Чернигове, ополчились зоозащитники.