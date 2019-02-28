В администрации Порошенко рассказали, почему он сорвал с девушки шапку

Этот поступок украинского лидера очень всех удивил — его активно обсуждают в соцсетях.

В администрации президента Украины заявили, что Пётр Порошенко сорвал шапку с головы девушки во время встречи с жителями Запорожья "случайно". Представители команды лидера Незалежной прокомментировали неловкий инцидент газете "Новое время".

После странного происшествия пользователи соцсетей начали спорить о причинах поступка Порошенко. Некоторые пошутили, что он "просто суеверный" — верит, что если сорвёт с человека шапку, станет президентом.