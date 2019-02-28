Рейс "Победы" в Москве задержали из-за собаки на взлётной полосе

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Рейс "Победы" в Москве задержали из-за собаки на взлётной полосе

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Самолёт уже начал разгоняться, но из-за животного эту процедуру пришлось повторить.

Собака, выбежавшая на взлётно-посадочную полосу московского аэропорта Внуково, прервала взлёт лайнера авиакомпании "Победа". Об этом РИА "Новости" рассказали представители аэропорта и авиакомпании.

— После начала движения командир заметил на достаточном удалении от самолёта собаку, перебегавшую ВПП, — отметила представитель перевозчика.

По её словам, пилот смог спокойно прервать взлёт и развернуть самолёт через ближайшую рулёжную дорожку. После чего лайнер вновь занял позицию в начале полосы и смог взлететь.

Представители воздушной гавани подчеркнули, что угрозы столкновения не было.

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