Майору Черноморского флота дали 10 лет за шпионаж в пользу Украины

Агенты передавали секретные сведения в Главное управление разведки Минобороны Незалежной.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными майора Черноморского флота РФ и его сожительницу в шпионаже в пользу Украины. Как сообщили в ФСБ, во время процесса обвиняемые во всём сознались и раскаялись.

Суд приговорил Дмитрия Долгополова к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Анну Сухоносову — на 9 лет в колонии общего режима.

Офицер и его сожительница были задержаны в сентябре 2017 года в Симферополе. Согласно материалам дела, Сухоносову завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименок, а она привлекла к своей деятельности Долгополова. Впоследствии они передавали Киеву данные о Черноморском флоте России.