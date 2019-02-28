Полиция Тюмени предложила ужесточить наказание для эпатажных блогеров

Глава УМВД Тюменской области Пётр Вагин предложил ужесточить наказание для эпатажных блогеров, которые нарушают общественный порядок. Об этом он заявил на заседании городской думы, сообщает Znak.com.
Вагин отметил, что проблема с блогерами требует незамедлительного решения, так как местные власти активно с ней столкнулись в текущем году.
— Предлагаю вам рассмотреть законодательные инициативы по ужесточению ответственности [для блогеров], — сказал Вагин.
Полицейские региона пресекли 18 правонарушений, "посягающих на общественный порядок". Все виновные привлечены к административной ответственности.
Всего же в Тюмени в прошлом году было зафиксировано 218 правонарушений, совершённых подростками. При этом тремя годами ранее количество таковых было 373.
За последнее время в Тюмени произошло несколько случаев правонарушений, виновниками которых стали блогеры. Об одном из них рассказывал Лайф. В конце января был задержан блогер Александр Эминов, который в одном из роликов предстал в образе сотрудника ДПС.
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