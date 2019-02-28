СКР возбудил дело после падения самолёта в жилом секторе в Подмосковье

Читайте также

СКР возбудил дело после падения самолёта в жилом секторе в Подмосковье

50

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в подмосковной Коломне, который рухнул в жилом секторе.

<p>Фото: © L!FE</p>

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".

Как уже сообщал Лайф, жертвами крушения стали два человека, которые были на борту. В доме, который при падении задело воздушное судно, никого не было. Лайф публиковал первое видео с места ЧП.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×