СКР возбудил дело после падения самолёта в жилом секторе в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в подмосковной Коломне, который рухнул в жилом секторе.
Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".
Как уже сообщал Лайф, жертвами крушения стали два человека, которые были на борту. В доме, который при падении задело воздушное судно, никого не было. Лайф публиковал первое видео с места ЧП.
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