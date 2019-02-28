Главный пилот "Аэрофлота" после суда: Люди поддерживают, на остальное — плевать

Топ-менеджер и главный пилот "Аэрофлота" Анатолий Якимчук, который обвиняется в покушении на дачу взятки, прослезился после судебного заседания.
— Это самое главное, что люди поддерживают, на всё остальное — плевать, — сказал он телеграм-каналу Life Shot.
По версии СК, Анатолий Якимчук страстно хотел летать и ради этого решился на взятку. Он якобы дал председателю Центральной врачебно-лётной экспертной комиссии гражданской авиации 50 тысяч рублей "за общее покровительство, от чистого сердца". При этом топ-менеджер сам во всём сознался — замучила совесть. Следующее заседание по делу Якимчука состоится 25 марта.
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