"Топорные действия". Захарова раскритиковала политику США в Венесуэле

Она также отметила, что благодаря фото можно увидеть, что именно Штаты пытались ввезти в республику под видом гуманитарной помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия США в отношении Венесуэлы, назвав их "грубыми" и "топорными".

В ходе брифинга она заявила, что даже те страны, которые раньше "подхрюкивали", то есть соглашались с действиями Штатов, сейчас занимают более сдержанную политику.

— Действия Вашингтона на этом направлении были настолько топорными, не просто грубыми, а глупыми, ведущими к катастрофическим последствиям, что даже тем, кто безропотно, всегда без каких-либо вопросов поддерживал политику Вашингтона на любых направлениях, пришлось задуматься, — добавила Захарова.

Захарова считает, что попытка США доставить гуманитарную помощь в страну была изначально обречена на провал, так как её организаторы изначально понимали, что её пресекут.

Она также отметила, что благодаря представленным фотографиям можно увидеть, что именно Штаты пытались ввезти в Боливарианскую Республику под видом гуманитарной помощи.

Как писал Лайф, 23 февраля 2019 года грузовики с гуманитарной помощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы. Позже глава МИД страны Хорхе Арреаса сообщил, что под видом гуманитарной помощи в страну пытались ввезти инструменты для сооружения баррикад, ограждений, проволоку, гвозди для изготовления оружия.