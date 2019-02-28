Путин назначил начальника главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Президент России Владимир Путин назначил начальника главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Им стал генерал-майор полиции Роман Плугин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником ГУ МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области! — говорится в указе.
Этим же указом Плугина освободили от занимаемой ранее им должности. Он был начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве, этот пост Плугин занимал с декабря 2013 года.
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