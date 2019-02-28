В Россельхознадзоре объяснили, зачем зачитывали "приговор" санкционному сыру

Ранее СМИ опубликовали ролик, в котором сотрудник ведомства озвучивает решение перед тем, как привести его в исполнение.

Уничтожение санкционных продуктов — это процедура, ход которой определяется законом. Так в управлении Россельхознадзора по Саратовской области объяснили, зачем сотрудник ведомства перед камерой "зачитывал приговор" санкционному сыру перед уничтожением продукта.

— Должностное лицо, проводящее уничтожение, зачитывает акт, что позволяет однозначно идентифицировать изъятые товары, а также подтвердить факт их уничтожения, — заявили в Россельхознадзоре радиостанции "Говорит Москва".

Там добавили, что в акте должно быть указано, сколько санкционной продукции уничтожается, когда и каким способом.

Как видно на снятых кадрах, все коробки с "санкционкой" были сожжены в печи.

Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго. Летом 2018 года российское правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2019 года.