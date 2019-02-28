Лыжников накрыло лавиной на склоне в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии группу из семи лыжников накрыла лавина, которая сошла на горе Дукка в районе курорта Архыз. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

— Семь человек пострадали. Одного уже спустили вниз на борту вертолёта, на хребте ведутся работы по спасению остальных, — рассказала Лайфу представитель главка.

По данным телеграм-канала "112", один из лыжников погиб, состояние ещё одного оценивается врачами как тяжёлое. В МЧС Лайфу информацию о погибшем не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадало четыре человека.