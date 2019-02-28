В Сирии обнаружено захоронение десятков женщин-рабынь

Все они были захвачены в плен в 2014 году во время нападения боевиков ИГИЛ на курдский район Синджар на северо-западе Ирака.

При зачистке района Эль-Багуз на востоке Сирии курдские бойцы обнаружили захоронение нескольких десятков тел женщин-рабынь, которых убили боевики ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командира формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) Аднана Африни.

Все они были захвачены в плен в 2014 году во время нападения боевиков на курдский район Синджар на северо-западе Ирака. Большая часть из них принадлежала общине езидов.

Ранее Daily Mail сообщало, что британские военнослужащие, которые осуществляют помощь СДС, обнаружили в Эль-Багузе тела 50 женщин-езидок.

Отметим, что с 27 февраля оттуда по гуманитарному коридору было выведено более девяти тысяч человек. Среди них были как и мирные жители, так и боевики, которые сдались в плен.

Ранее правозащитница заявила, что из лагеря беженцев в САР похищен российский ребёнок.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.