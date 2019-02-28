У Шестуна нашли незаконное имущество ещё на 425 млн рублей

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У Шестуна нашли незаконное имущество ещё на 425 млн рублей

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Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Фото: © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Ранее говорилось, что у бывшего чиновника отыскали 565 участков и 22 автомобиля на сумму 10 млрд рублей.

У бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна нашли незаконное имущество ещё на 425 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

— Общая сумма дополнительно установленного имущества составляет 425 053 752 рубля 28 копеек, — заявил он журналистам.

Напомним, Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки через посредника. Сейчас он арестован. Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.

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