Директор кладбища уволен после скандала с гробом у мэрии Самары

Теперь вопрос есть и к правоохранительным органам города: какова была их роль в ситуации?

"Ритуальный" скандал с вывозом гроба к зданию правительства в Самаре получил продолжение: уволен директор кладбища, где не давали похоронить умершего. Об этом в эфире радио "КП-Самара" рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Директор кладбища "Центральное" с понедельника уже не работает. Предстоит проверить и роль правоохранительных органов во всём этом, — сказал парламентарий.

Напомним, 21 февраля вдова поставила гроб с телом мужа у здания мэрии Самары. На такой поступок женщина пошла из-за того, что ритуальщики не дали ей похоронить покойного на местном кладбище. Лайф опубликовал кадры, как толпа мужчин мешает выкопать могилу. В итоге умершего похоронили в деревне, в 40 километрах от Самары.