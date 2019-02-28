Директор кладбища уволен после скандала с гробом у мэрии Самары

"Ритуальный" скандал с вывозом гроба к зданию правительства в Самаре получил продолжение: уволен директор кладбища, где не давали похоронить умершего. Об этом в эфире радио "КП-Самара" рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
— Директор кладбища "Центральное" с понедельника уже не работает. Предстоит проверить и роль правоохранительных органов во всём этом, — сказал парламентарий.
Напомним, 21 февраля вдова поставила гроб с телом мужа у здания мэрии Самары. На такой поступок женщина пошла из-за того, что ритуальщики не дали ей похоронить покойного на местном кладбище. Лайф опубликовал кадры, как толпа мужчин мешает выкопать могилу. В итоге умершего похоронили в деревне, в 40 километрах от Самары.
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