"Хочу, чтобы сами всего достигли". Жуков рассказал, как воспитывает детей

Певец признался, что он достаточно строгий отец и лишь дважды в неделю позволяет детям пользоваться компьютером.

Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд после церемонии "Пара года" рассказали корреспонденту портала "Дни.ру", как в их семье проходит воспитание детей.

Солист "Руки Вверх" вместе с супругой воспитывают дочку Нику, которой десять лет, и двух сыновей: Энджела и Мирона (восемь лет и четыре года соответственно).

При этом певцу не хотелось бы, чтобы дети обязательно шли по стопам родителей. Они регулярно спрашивают, чем именно интересуются их чада и чем хотят заниматься.

— А интересы у них самые разнообразные — множество кружков, секций. Например, Ника девять раз в неделю ходит на тренировку по гимнастике, занимается танцами, — рассказал Жуков.

Певец признался, что он достаточно строгий отец и лишь дважды в неделю позволяет детям пользоваться компьютером, а первый телефон у старшей дочери появился лишь в десять лет.

— На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки — хочу, чтобы они всего сами достигли! — добавил Жуков.

В воспитании детей родителям помогают их матери. Тёща Жукова, по его словам, практически живёт с ними, а мать артиста зачастую приезжает в гости. Потому дети всегда находятся под присмотром.

Ранее солист "Руки вверх!" предлагал ввести возрастной ценз на музыку, "как во всех цивилизованных странах".