В МЧС подтвердили гибель одного человека под лавиной в Карачаево-Черкесии

Также стало известно, что любители скатиться с нетронутых склонов приземлились на гору на вертолёте.

Попавшие под лавину на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии лыжники никому не сообщили о своём маршруте по необорудованным трассам. Подробности ЧП уточнила пресс-служба главы республики.

— Горнолыжники — любители хелиски приземлились на склон горы на вертолёте. Они не зарегистрировалась в региональном МЧС и никому не сообщили о своём маршруте по необорудованным трассам, — говорится в сообщении.

Информацию о гибели одного их экстремалов подтвердил телеграм-каналу Life Shot представитель регионального МЧС. Погибшим оказался профессиональный гид Сергей Камбалов. На хребте продолжается спасательная операция по вызволению остальных лыжников.