"Состав не проверяется". Эксперт объяснил множество нареканий к пельменям

По его словам, для того чтобы продукция соответствовала знаку качества, необходимо проводить более дорогие и подробные анализы.

Состав пельменей в России совсем не проверяется, а экспертиза проводится лишь на наличие вредоносных бактерий. Об этом НСН рассказал ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.

По его словам, ни один производитель не использует мясо высшего сорта. Любопытно, но первым признаком отсутствия добавок в продукции является то, что мясо в ней не разваливается.

— А производители делают начинку более сочной за счёт различных добавок, белка, крахмала. Пельмени — это, как правило, подсобная продукция, —отметил Рябинкин.

Отсутствие тщательных проверок состава продукции является одной из причин того, что производители делают пельмени из чего угодно.

— Если хотите, чтобы соответствовало знаку качества, — значит, лабораторный анализ должен быть дороже и чаще, — добавил Рябинкин.

Напомним, "Роскачество" провело исследование пельменей, в ходе которого обнаружило в продукции бактерии кишечной палочки и даже плесень.