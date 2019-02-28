В Шереметьево объяснили, за что требуют от Минтранса и Росавиации 20 млн рублей

В столичном аэропорту Шереметьево рассказали Лайфу, что требуют с Минтранса РФ и Росавиации 20 млн рублей "за оказанные услуги по обеспечению полётов".

— За оказанные в 2016 году услуги акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" получило частичную оплату, — пояснил представитель воздушной гавани.

В связи с истечением установленных лимитов АО "МАШ" обратилось в Арбитражный суд для взыскания недополученных денег с Росавиации и Минтранса.

Ранее сообщалось, что заявление зарегистрировано в суде ещё 26 февраля. Ответчики пока от комментариев воздерживаются.