В Шереметьево объяснили, за что требуют от Минтранса и Росавиации 20 млн рублей

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В Шереметьево объяснили, за что требуют от Минтранса и Росавиации 20 млн рублей

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Фото: © L!FE/Абулхатин Марат

В столичном аэропорту Шереметьево рассказали Лайфу, что требуют с Минтранса РФ и Росавиации 20 млн рублей "за оказанные услуги по обеспечению полётов".

— За оказанные в 2016 году услуги акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" получило частичную оплату, — пояснил представитель воздушной гавани.

В связи с истечением установленных лимитов АО "МАШ" обратилось в Арбитражный суд для взыскания недополученных денег с Росавиации и Минтранса.

Ранее сообщалось, что заявление зарегистрировано в суде ещё 26 февраля. Ответчики пока от комментариев воздерживаются.

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