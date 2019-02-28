На Украине сообщили о подрыве авто Турчинова

Сам секретарь СНБО назвал эти сообщения фейком и заявил, что он и его машина в полном порядке.

На Украине сообщили о подрыве машины секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова. Как сообщает УНН, повреждённый Audi Q8 принадлежит именно ему, причём в этом авто его видели часто, несмотря на то что чаще всего секретарь СНБО передвигается на Toyota Land Cruiser 200.

В то же время Турчинов на своей странице в "Фейсбуке" назвал эти сообщения фейком.

— Прочитал в Интернете, что на меня совершено покушение, а машину подорвали, — написал он. — Я и мой транспорт невредимы.

В пресс-службе Турчинова также отметили, что его враги "могут не радоваться".

Ранее Турчинов предлагал украинцам облетать плохие дороги по небу.