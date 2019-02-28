Настя Рыбка не должна стать правозащитницей. И у нас на это 5 причин

Горе-мать
Брошенный ребёнок, который, возможно, растёт в атмосфере травли со стороны сверстников и много лет не видит свою мать
Фото: © LIFE SHOT
Скандальная репутация
Крупнейший секс-скандал в истории России и многочисленные порноролики в Сети — не лучший фундамент для правозащитной деятельности
Образование (у Вашукевич диплом учителя биологии)
Правозащитнику неплохо бы иметь юридическое образование. Разбираться-то придётся с людскими судьбами, а не с рыбками
Нет российского гражданства
Российский правозащитник с белорусским гражданством? Серьёзно? Или спасать из тайской тюрьмы будем только белорусских туристов?
Фото: © instagram/nastya_rybka
Бла-бла-бла
Популизм — самая эффективная техника современного политика, но не правозащитника
Фото: © Агентство Москва
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