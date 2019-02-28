Настя Рыбка не должна стать правозащитницей. И у нас на это 5 причин

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Настя Рыбка не должна стать правозащитницей. И у нас на это 5 причин

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Фото: © Агентство Москва

"Охотница" на олигархов, писательница, светская львица... Вашукевич, возможно, и ожидает яркая карьера, но в области прав человека ей делать нечего — и вот почему.

Горе-мать

Брошенный ребёнок, который, возможно, растёт в атмосфере травли со стороны сверстников и много лет не видит свою мать

Скандальная репутация

Крупнейший секс-скандал в истории России и многочисленные порноролики в Сети — не лучший фундамент для правозащитной деятельности

Образование (у Вашукевич диплом учителя биологии)

Правозащитнику неплохо бы иметь юридическое образование. Разбираться-то придётся с людскими судьбами, а не с рыбками

Нет российского гражданства

Российский правозащитник с белорусским гражданством? Серьёзно? Или спасать из тайской тюрьмы будем только белорусских туристов?

Бла-бла-бла

Популизм — самая эффективная техника современного политика, но не правозащитника

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