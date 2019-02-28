Умер сценарист фильма "Земля Санникова"

В Москве скончался сценарист и драматург Владислав Федосеев. Его не стало в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

— 27 февраля 2019 года ушёл из жизни сценарист Федосеев Владислав Александрович, — говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов.

Уже известна дата прощания с драматургом. Траурная церемония пройдёт завтра в Николо-Архангельском крематории.

Владислав Федосеев написал сценарии к таким фильмам, как "Земля Санникова", "Степной король Лир", "Цирк приехал", "Легенда древних гор" и т.д.