Умер сценарист фильма "Земля Санникова"

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Умер сценарист фильма "Земля Санникова"

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В Москве скончался сценарист и драматург Владислав Федосеев. Его не стало в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

— 27 февраля 2019 года ушёл из жизни сценарист Федосеев Владислав Александрович, — говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов.

Уже известна дата прощания с драматургом. Траурная церемония пройдёт завтра в Николо-Архангельском крематории.

<p>Фото: кадр из фильма &#34;Земля Санникова&#34; / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1402968/" target="_blank">kinopoisk.ru</a></p>

Владислав Федосеев написал сценарии к таким фильмам, как "Земля Санникова", "Степной король Лир", "Цирк приехал", "Легенда древних гор" и т.д.

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