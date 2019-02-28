ФАС предложила ограничить максимальную стоимость автомобильных номеров

Для легковушек это будет две тысячи рублей, для мотоциклов, прицепов и т. д. — полторы тысячи.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект, в котором предлагается установить максимальные тарифы на услуги по госрегистрации транспорта и изготовлению номерных знаков. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, изготовление автомобильного номера должно обойтись максимум в 2 тысячи рублей. А предельная цена на получение номерного знака для владельцев мотоциклов, прицепов, тракторов и самоходных машин — 1,5 тысячи рублей.

Документ также оговаривает максимальную стоимость бумажных транзитных номеров — 200 рублей. Стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства с 4 августа предлагается установить в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Напомним, с 4 августа начнёт действовать новый ГОСТ на автомобильные номера. Изменения также коснутся мопедов, спортивных и ретроавтомобилей.