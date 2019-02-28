Арестован ещё один фигурант дела Арашуковых

Арестован заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов. Он еще один фигурант дела Арашуковых о хищении газа. В СИЗО Борсова отправили по решению Басманного суда Москвы.

— Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Борсову меру пресечения в виде заключения под стражу, — заявила судья Елена Ленская.

Ближайшие два месяца фигурант дела проведет в следственном изоляторе.

Борсов был задержан 26 февраля. В тот же день также был задержана и и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешна. По версии следствия, они оба подозреваются в получении наличных от промышленных потребителей газа.

Ранее Лайф сообщал, что по делу Арашуковых в России прошло порядка 70 обысков. До этого, 30 января, был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его поймали прямо в Совфеде.