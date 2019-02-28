Из-под лавины в Карачаево-Черкесии вытащили известного банкира

Среди пострадавших в результате схода лавины в горах в Карачаево-Черкесии оказался Дмитрий Орлов, который занимает пост директора казначейства банка "Открытие". Об этом пишет телеграм-канал Life Shot со ссылкой на республиканский главк МЧС.
Спасателям удалось вытащить его из-под лавины. Банкир со множественными переломами и ушибами доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее стало известно, что в результате ЧП погиб профессиональный гид Сергей Камбалов.
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